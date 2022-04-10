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أسعار الخبز واللحوم والألبان تقود التضخم الشهري للارتفاع 2.4% في مارس

09:53 ص الأحد 10 أبريل 2022
أسعار الخبز واللحوم والألبان تقود التضخم الشهري للارتفاع 2.4% في مارس

الخبز السياحي

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كتبت-ياسمين سليم:

قاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر مارس الماضي التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية للصعود إلى 2.4% مقابل 2% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات الإحصاء ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11% وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، ومجموعة الدخان بنسبة 2%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1%.

وبحسب الجهاز فإنه في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.9%.

ويوضح الجراف التالي تطور ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس شهري وسنوي.

جراف الطعام والشراب

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب بيانات الجهاز.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.

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