Masrawy logo white

إعلان

معدل التضخم السنوي يقفز إلى 12.1% في مارس ويتخطى مستهدفات المركزي

09:47 ص الأحد 10 أبريل 2022
معدل التضخم السنوي يقفز إلى 12.1% في مارس ويتخطى مستهدفات المركزي

سيدة تشتري من محل جزارة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت-ياسمين سليم:

قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2.4% في مارس الماضي مقابل 2% في فبراير.

ويوضح الجراف التالي تطور معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر مارس.

تطور معدل التضخم الشهري والسنوي png

وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.

تخفيضات كبيرة على أسعار ياميش رمضان

اعرف الاسعار
التضخم السنوي البنك المركزي أوكرانيا

الخبر التالى:

أسعار الخبز واللحوم والألبان تقود التضخم الشهري للارتفاع 2.4% في مارس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. عيار 21 يقترب من ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد بمصر ببداية التعاملات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا