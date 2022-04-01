بين الذهب و الشهادات والعقارات.. كيف تختار طريقة استثمار أموالك؟ (فيديو)

قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، إن هناك محددت لاختيار أفضل طريقة للاستثمار، ما بين الذهب والدولار والعقارات وشهادات الادخار في البنوك في ظل تنوع الخيارات الاقتصادية وحاجة العميل خاصة مع موجة التضخم وارتفاع الأسعار الحالية.

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 18% خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الأسعار العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما ارتفع متوسط سعر الدولار بأكثر من 15% خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات.

ويشرح معطي، في بث مباشر على مصراوي، كيف يمكن اختيار الطريقة الأفضل للاستثمار، يمكنكم مشاهدته هنا.