وجبات السحور.. ارتفاع أسعار الزبادي ومنتجات الألبان قبل رمضان

كتبت- دينا خالد:

قال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الزبادي ارتفعت بنحو 50 قرشا للعبوة 110 جرام، مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف شرابية، أن سعر عبوة الزبادي ارتفعت إلى 3 جنيهات، مقابل 2.5 جنيه قبل الزيادة.

وأرجع شرابية ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أسعار الألبان بسبب زيادة أسعار الأعلاف.

وأشار شرابية، إلى أن سعر اللبن ارتفع في الجملة إلى 700 جنيها "للفنطاس" وزن 50 كيلو، مقابل 600 جنيها قبل الزيادة، ويتراوح سعره بين 16 و17 جنيها الكيلو بالأسواق.

وشهدت أسعار الأعلاف ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع الدولار.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من 4 أكبر مورد للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.

وتابع شرابية، أن الإقبال على الزبادي يرتفع بنحو 3 أضعاف خلال شهر رمضان، مقارنة بالأيام العادية.