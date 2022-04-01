زيادة المرتبات والمعاشات.. 5 قرارات حكومية يبدأ تطبيقها في رمضان

كتبت – شيماء حفظي:

يبدأ تطبيق زيادة المعاشات والمرتبات والعلاوات، خلال شهر أبريل، بعدما قررت الحكومة تطبيق الزيادات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقي المعاش، مبكرا عن موعدها المحدد مسبقًا بـ 3 أشهر.

وخلال الثلث الأخير من شهر مارس الماضي، أعلنت الحكومة عدة قرارات، للتخفيف من عبئ زيادة الأسعار على المواطنين، والناتجة عن ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

زيادة المرتبات والعلاوات

قررت وزارة المالية صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من شهر أبريل، ورفعت العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

وتضمن القرار منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل.

زيادة الحافز

كما قررت وزارة المالية زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة، لتمنح ١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

للمزيد: الحكومة تعلن عن صرف زيادات في الأجور والمعاشات بداية من أبريل

زيادة المعاشات

تضمنت القرارات الحكومية، زيادة المعاشات بنسبة 13% بدءا من أبريل، وسيبلغ الحد الأدنى لزيادة المعاشات سيكون 120 جنيها، فيما سيبلغ الحد الأقصى للزيادة 1222 جنيها.

ويستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

ويستحق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا تاريخ إستحقاق المعاش.

للمزيد: التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات بداية من أبريل

صرف المرتبات مبكرا

قررت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 أبريل 2022.

للمزيد: المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022