المصرية للاتصالات تعلن تشغيل أول مركز تبادل لحركة الانترنت في مصر

كتب – علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الجمعة، بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX في مصر بالتعاون مع شركةAMS-IX بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

ووفقا لبيان الشركة، يتم استضافة EG-IX داخل مركز البيانات الإقليمي (RDH) الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، وهو أكبر مركز بيانات دولي في مصر وحاصل على شهادات Tier III في فئات التصميم (Tier III -Design) وبناء المنشآت (Tier III Facility ) والاستدامة التشغيلية (Tier III Operational) وذلك من معهد Uptime.

ويتصل المركز بـــ 14 نظامًا للكابلات البحرية من خلال البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشركة، ومن المتوقع زيادة الرقم ليصل إلى 25 نظامًا بحلول عام 2025.

وستتم إدارة المركز عن طريق تقنية IX-as-a-Service (IXaaS) والتي تدعم شركة AMS-IX من خلالها توفير أحدث الحلول المقدمة لبناء مركز التبادل لحركة الإنترنت عن طريق مقدمي خدمات المحتوى والخدمات السحابية ومطوري التطبيقات وشركات الاتصالات المتطلعين إلى تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي خدمات الإنترنت في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وستدعم تقنية IXaaS المتطورة جهود الشركة المصرية للاتصالات في إنشاء وتشغيل أحدث مركز لتبادل حركة الإنترنت في مصر استنادا إلى خبرة شركة AMS-IX في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 25 عامًا، وفقا للبيان.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة المصرية للاتصالات للارتقاء بمستوى خدمات الإنترنت المقدمة في مصر بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات الربط مما يسلط الضوء بشكل أكبر على إمكانات القطاع الرقمي المتنامي في المنطقة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات :"ستدعم تلك الخطوة خطط التحول الرقمي داخل مصر"، وفقا للبيان.