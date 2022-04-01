وزير البترول: تحويل السيارات للعمل بالغاز نتيجة للإصلاح وتصحيح أسعار الوقود

كتب – مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منظومة المراقبة والتحكم عن بعد (سكادا سيستم) لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى تتبع شركة غازتك.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع فى تطبيقات التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى أصبحت تخدم قطاعاً كبيراً من مستخدمى السيارات.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول المنظومة الجديدة للشركة والتى تهدف إلى ميكنة عمليات التشغيل وربط المحطات بمنظومة رقمية متطورة يمكن من خلالها المتابعة والتحكم وتجميع البيانات بشكل لحظى من المحطات التى تقدم الخدمة والوقوف على مبيعات الغاز والحالة التشغيلية والفنية للمحطة إلى جانب برامج الصيانة الدورية بما يساعد على سرعة تنفيذ المهام والارتقاء المستمر بكفاءة المحطات فى خدمة العملاء، مع تطوير منظومة لأعلى مستويات أمن المعلومات.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة فى تطوير الأنظمة والوسائل الإلكترونية المختلفة للمدفوعات لمستخدمى غاز السيارات للتيسير على المتعاملين وتقليص التعامل الورقى ويشمل ذلك الكروت والمحافظ الإلكترونية.

وعقب الافتتاح حضر الملا اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021، وأشاد الملا بالنتائج المتحققة والتى شهدت نمواً كبيراً فى ظل التوسع الحالى فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الملا أن الدعم الرئاسى أعطى دفعة مهمة لمشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات الذى أصبح مشروعاً قومياً تنفذه وزارة البترول محققاً طفرة سريعة فى معدلات الاستخدام وتحويل السيارات وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز.

وأضاف الملا أن الطفرة الحالية نتجت أيضاً عن رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح أسعارالوقود والتى عظمت الوفر المالى للمواطن من الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى بجودة عالية تكلفته تقل بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالبنزين.

وأكد الملا أهمية خطة الانتشار السريع للمحطات على مستوى الجمهورية التى تتبناها الوزارة للتيسيرعلى مستخدمى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى ، مشيداً بما حققته شركة غازتك من مساهمات إيجابية فى تنفيذ الخطة، ووجه الملا بأهمية زيادة رأسمال الشركة بما يواكب التوسع غير المسبق والمستمر فى نشاطها .

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس غازتك أنها تمكنت فى عام 2021 من إنشاء وتشغيل 164 محطة جديدة خلال عام واحد فقط بما يمثل معدل قياسى غير مسبوق يفوق عدد المحطات التى أقامتها الشركة منذ إنشاءها فى عام 1996 ليصل إجمالى عدد محطات الشركة حالياً 317 محطة.

وأضاف أن ذلك يمثل أعلى معدل انتشار لمحطات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات على مستوى الجمهورية بين الشركات العاملة بالنشاط.

وارتفعت مبيعات الغاز الطبيعى كوقود من محطات غازتك إلى 406 ملاين متر مكعب بنسبة 47% من إجمالى السوق المحلى، كما قامت بتحويل نحو 32 ألف سيارة للعمل بالغاز فى صدارة أكبر الشركات المنفذة لعمليات التحويل وقامت بتدشين 7 مراكز تحويل جديدة، وتدشين 5 محطات متكاملة بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لبيع الغاز الطبيعى والبنزين بأنواعه.