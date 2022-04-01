رغم زيادة الأسعار.. "رمضان" يرفع الإقبال على شراء السلع بالأسواق

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن الأسواق تشهد زيادة كبيرة في الإقبال على شراء السلع الغذائية هذا العام بشكا أكبر من العام الماضي على الرغم من زيادة الأسعار.

وأضاف الدجوي، أن الإقبال على شراء السلع كبير سواء بشوادر أهلا رمضان التي أقامتها الحكومة في جميع المحافظات أو من المحلات التجارية الكبرى "الهايبر ماركت".

وذكر الدجوي، أن الزبائن تشتري السلع بكميات سواء بغرض التخزين قبل شهر رمضان أو بغرض التجارة بها.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، إنه مع اقتراب رمضان يزداد الإقبال على شراء السلع الغذائية ولكن هذا العام نرى زيادة وتيرة ذا الإقبال على الشراء بشكل لم يشهده سوق السلع الغذائية من قبل.

وكانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الأسواق الفترة الماضية، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تستورد مصر العديد من السلع الغذائية من الخارج.

ارتفاع أسعار السلع

وكان حازم المنوفي عضو غرفة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، قال في بيان، إن أسعار بعض الأصناف ارتفعت مثل الجبن المستوردة، والشاي، والبن، والشكولاته، ومصنعات اللحوم مثل البلوبيف والتونة بنسب متفاوتة.

وارتفعت أسعار التونة إلى 24 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا للعلبة، وعلبة البولوبيف 350 جرام إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الشوكولاتة والبسكويت بين جنيه و2 جنيه للعلبة، باختلاف النوع، وزاد سعر الجبة المستوردة بقيمة 20 جنيها للكيلو الواحد، وارتفعت الجبنة الفيتا 3 جنيهات للعبوة وزن نصف كيلو إلى 18 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الشاي إلى 100 جنيه مقابل 80 جنيهًا.

وشهدت أسعار بعض الأصناف استقرارًا في الأسواق مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة عند 12 جنيها للكيلو، كما استقر سعر اللانشون العادي عند 48 جنيها، بحسب المنوفي.