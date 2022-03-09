"حديد عز" يرفع سعر الطن 1500 جنيه في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز رفعت سعر الحديد 1500 جنيه للطن للمرة الثانية خلال شهر.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في شركة حديد عز يصل إلى 17 ألف جنيه للطن، اعتبارا من اليوم.

وكانت شركة حديد عز رفعت أسعار الحديد 500 جنيه خلال الفترة الماضية، لتصبح قيمة الزيادة ألفي جنيه للطن بالشركة حتى الآن.

وذكر الزيني، أن شركة السويس للصلب رفعت أيضا سعر الطن بحوالي 1500 جنيه، ليصل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بالشركة إلى 16900 جنيه، اعتبارا من اليوم.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بين 17 و18 ألف جنيه، ويتراوح متوسط سعر الطن للمستهلك بين 18300 و19500 جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.