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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:12 م الأربعاء 09 مارس 2022
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 10415 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.63%، وتراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 185.06 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 18.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 203.6 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 10401 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

البورصة مشتريات المستثمرين المستثمرين الأجانب
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