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كيما تتحول للربح مع تضاعف الإيرادات 300% في 6 أشهر

02:19 م الأربعاء 09 مارس 2022
كيما تتحول للربح مع تضاعف الإيرادات 300% في 6 أشهر

مصنع كيما 2 للاسمدة

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كتبت – شيماء حفظي:

قفزت إيرادات شركة الصناعات الكيماوية المصرية، بنسبة 306% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 691.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ومكّنت الإيرادات الكبيرة الشركة من التحول للربح خلال الفترة محققة أرباحا بقيمة 331.2 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 631.3 مليون جنيه، خلال نفس الفترة العام المالي السابق.

وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) هي واحدة من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للقابضة للكيماويات، ويقع في مصنعها في أسوان، وتعمل كيما - في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.

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