ماجد الفطيم تخطط لاستثمار 250 مليون جنيه في مصر العام الجاري

كتبت- منال المصري:

قال فيليب بجييون، مدير سلسلة متاجر كارفور مصر - التي تديرها ماجد الفطيم للتجزئة – إن الشركة تخطط للتوسع في السوق المصري خلال العام الجاري، كما تستعد لتوفير كافة السلع بكميات كافية مع قرب شهر رمضان.

وأوضح فيليب، خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه في السوق المصري خلال العام الجاري 2022 بهدف الاستمرار في دعم الاقتصاد المصري.

وبلغ حجم استثمارات ماجد الفطيم كارفور منذ تواجدها في السوق المصري وحتى الآن 2.3 مليار جنيه بحسب فيليب الذي يتولى إدارة العلامة التجارية لكارفور في مصر حاليا وقبلها في دبي وجورجيا.

وأوضح أن كارفور تخطط لافتتاح 10 فروع خلال 2022 بما يساهم في زيادة توسعاتهم وتحقيق الانتشار الجغرافي في السوق المصري في الدلتا والقاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، ومدينة العلمين الجديدة فيما يدرسون حاليا التواجد في الصعيد وفقا لخططهم.

وأضاف أن متاجر كارفور في مصر وصلت حتي الآن 59 متجرًا موزعة في جميع أنحاء الجمهورية منهم 14 هايبر ماركت و45 سوبر ماركت لتحقيق الانتشار الجغرافي حيث تم افتتاح 7 فروع خلال العام الماضي 2021.

وأشار فيليب إلي أن كارفور، وظفت العام الماضي 1354 موظفا مستهدفا توظيف نفس العدد العام الجاري على أن يكون من بينهم 204 من أصحاب الهمم خلال 2022 مع توفير كافة البرامج التدريبية المختلفة لهم للإرتقاء بمهاراتهم موظفيهم.

وأوضح فيليب، أن كارفور حققت في 2021 معدل نمو في مبيعاتها بنسبة 40% وهي نسبة تجاوزت التوقعات تزامنا مع الذكرى السنوية الـ19 على تواجدهم في مصر.

وكشف مدير سلسلة متاجر كارفور مصر لدى ماجد الفطيم عن اجتماعهم مع الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية لبحث القدرة علي توفير كافة السلع وتعهدوا بتقديم جميع السلع المختلفة بكميات كافية وأسعار معقولة رغم ارتفاع الأسعار عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح فيليب عن إجراءاتهم واستعداداتهم خلال شهر رمضان تحت شعار “رمضان كريم للخير" ومن خلال 4 مبادرات للعملاء كما سيتم توقيع شراكة مع بنك الطعام المصري لتقديم "كارت الخير" الذي يسمح بتقديم وجبات طعام جاهزة (دافئة) للذي يحتاجون إلى الإفطار في رمضان.

وأكد على أنهم سيعملون على توفير السلع بكميات كافية وخاصة 85% من السلع محلية، وهو ما يساهم في عدم وجود زيادات في الأسعار.

وتوقع أن يشهد شهر رمضان نجاحا كبيرا في تحقيق المبيعات نتيجة العروض والمبادرات المقدمة.