أسعار بيتكوين ترتفع 8% وتتجاوز 42 ألف دولار بعد قرار أمريكي داعم



كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال تعاملات آخر 24 ساعة وسط حالة من التفاؤل تسود سوق العملات الرقمية بعد تسريب قرار أمريكي داعم للأصول الرقمية.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 8.43% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتصل إلى 42.050 دولارا في الساعة 12 و29 دقيقة اليوم بتوقيت القاهرة.

ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى نحو 798 مليار دولار، وهو ما سجلت معها القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة ككل نحو تريليون و845.5 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة إيثيريوم بذلك إلى مستوى 2750.5 دولار بزيادة 6.9% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وهو ما زادت معه القيمة السوقية للعملة لتصل إلى 329.9 مليار دولار.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، ارتفعت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية على ما يبدو تفاصيل أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن بدا أنه اتخذ موقفًا داعمًا تجاه الأصول الرقمية.

ونشرت وزارة الخزانة التفاصيل وبيانًا عبر الإنترنت ردًا على أمر تنفيذي قادم من الرئيس الأمريكي بشأن العملات المشفرة مساء أمس الثلاثاء، ولكن تم حذف بيان وزيرة الخزانة جانيت يلين بعد فترة وجيزة.

وقال بيان الخزانة الذي تم حذفه إن الأمر التنفيذي يدعو إلى نهج شامل لسياسة الأصول الرقمية وإن الوكالات الحكومية ستنسق عملها، وفقا لسي إن بي سي.

ولا يزال المتداولون ينتظرون الأمر التنفيذي النهائي، لكن بيان الخزانة العابر، الذي بدا داعماً للعملات المشفرة، كان كافياً لتعزيز التفاؤل.

وقال يويا هاسيغاوا، محلل السوق في شركة Bitbank اليابانية لتبادل العملات الرقمية، لشبكة سي إن بي سي: "تم الترحيب ببيان الخزانة الذي تم تسريبه من قبل سوق العملات المشفرة حيث يبدو أنه يركز على تطوير الصناعة، بدلاً من فرض لوائح غير واقعية".

وصف كاميرون وينكليفوس، المؤسس المشارك لبورصة جيميني للعملات المشفرة، الأمر التنفيذي بأنه "نهج بناء لتنظيم التشفير المدروس".

وبينما تتطلع دول مثل الصين إلى القضاء على تداول العملات المشفرة ، تبنت دول أخرى مثل السلفادور هذه العملات. لكن الولايات المتحدة ليس لديها حاليًا إطار عمل رفيع المستوى لتطوير وتنظيم العملات المشفرة، مما أثار مخاوف من احتمال تأخرها عن الركب، بحسب الشبكة.

وفي العام الماضي، قالت شركة "Coinbase" لصرافة العملات المشفرة إن على الولايات المتحدة إنشاء جهة تنظيمية جديدة للإشراف على سوق الأصول الرقمية.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9585 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.