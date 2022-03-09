"مواد البناء": ارتفاع أسعار الأسمنت 100 جنيه للطن للمرة الثانية بأسبوعين

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت ارتفعت 100 جنيه للطن خلال الأيام الماضية بالأسواق، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح بين ألف جنيه و1200 جنيه، ويصل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك 1500 جنيه.

وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت 200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، مع زيادة الطلب وتراجع المعروض في الأسواق، لتصبح قيمة الزيادة حتى الآن 300 جنيه في الطن.

وبحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأصدر جهاز حماية المنافسة قرارا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.