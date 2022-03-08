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مواد البناء: الجارحي يرفع سعر طن الحديد للمرة الثالثة في شهر

04:58 م الثلاثاء 08 مارس 2022
مواد البناء: الجارحي يرفع سعر طن الحديد للمرة الثالثة في شهر

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد الجارحي رفعت سعر طن الحديد للمرة الثالثة خلال شهر.

وأضاف الزيني، أن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بالشركة حاليا ارتفع إلى 15350 جنيهًا مقابل 14122 جنيهًا.

وكانت شركة حديد الجارحي رفعت سعر طن الحديد للمرة الثانية في أسبوع الخميس الماضي.

وذكر الزيني في وقت سابق، أن أسعار الحديد في مصر ارتفعت بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

أسعار الحديد الحرب بين روسيا وأوكرانيا حديد الجارحي
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