الصناعات الهندسية تطالب "التجارة" بوقف تصدير الخردة لمدة عام

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن غرفة الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية تعد مذكرة تطالب فيها وزيرة التجارة والصناعة وقف تصدير الخردة لكافة أنواع المعادن لمدة عام.

وأضاف المهندس، أن جاء ذلك نتيجة قفزة أسعار المعادن بالبورصات العالمية، وتأثر الأسعار المحلية.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من المعادن لتعيد تصنيعها في شكل منتجات تامة الصنع، وفقا لقول المهندس.

وذكر المهندس، أن سعر طن النحاس قفز إلى 140 ألف جنيه للطن حاليا مقابل 90 ألف جنيه قبل الارتفاع.

وواصلت أسعار المعادن بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاعها مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسجل معدن النيكل ارتفاعًا قياسيًا دفع بورصة لندن للمعادن لتعلق التداول عليه التقاطًا للأنفاس.