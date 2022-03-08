وزيرة التعاون الدولي تبدأ زيارة للمملكة المتحدة للقاء عدد من شركاء التنمية



كتب- مصطفى عيد:

بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زيارة للمملكة المتحدة، حيث من المقرر أن تلتقي خلالها مجالس إدارات عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

كما تعقد الوزيرة مباحثات مع مسئولي المؤسسات البريطانية التنموية، إلى جانب حضور فعاليات لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية في إطار الاحتفالات العالمية بيوم المرأة العالمية وجهود تمكين المرأة.

وتستهدف الزيارة دفع مجالات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية، تلقي وزيرة التعاون الدولي، كلمة أمام مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للحديث حول التعاون المشترك وإطلاق الاستراتيجية الجديدة والجهود التنموية التي تقوم بها الدولة على كافة المستويات.

كما تشارك في حلقة نقاشية إلى جانب أوديل رينو باسو، رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول يوم المرأة العالمي والإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسئولي البنك، وفقا للبيان.

وتتزامن هذه الاجتماعات مع إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.

وتتضمن اللقاءات بحث عدد من الملفات الهامة من بينها الجهود المشتركة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في إطار يوم المرأة العالمي، فضلا عن بحث مجالات التعاون المستقبلية في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا.

وفي سياق آخر تلتقي وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، رئيس المؤسسة، وسيرجيو بامينتا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث مجالات التعاون المشترك وجهود تعزيز دور القطاع الخاص.

وساهمت مؤسسة التمويل الدولية في عام 2021 بتمويلات تنموية قيمتها 421 مليون دولار لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتعزيزًا للعمل المناخي والمناقشات مع المؤسسات الدولية لدفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تشارك الوزيرة في الحدث الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "أصدقاء العمل المناخي"، إلى جانب العديد من المسئولين رفيعي المستوى.

كما تشارك الوزيرة كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي تعقدها مؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية حول الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27.

وتستكمل الوزيرة، لقاءاتها بالاجتماع مع عدد من المسئولين الحكوميين من بينهم اللورد أحمد، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، وديانا لايفيلد، رئيس مؤسسة التمويل البريطانية CDC، ولويس تايلور، الرئيس التنفيذي للوكالة البريطانية لتمويل الصادرات، وغيرهم من المسئولين.