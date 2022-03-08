أسعار النيكل تقفز 250% في يومين وبورصة المعادن تعلق تداول المعدن

كتبت – شيماء حفظي:

علقت بورصة لندن للمعادن، اليوم الثلاثاء التداول على النيكل لالتقاط الأنفاس، بعد ارتفاع قياسي للأسعار بلغ أمس 90%.

وقفز سعر النيكل اليوم إلى 100 ألف دولار للطن لأول مرة على الإطلاق، وهذا يعني أن نسبة الارتفاع تخطت 250% خلال يومين فقط.

وارتفاع أسعار المعادن قرابة الضعف ليس أمرًا شائعًا في الأسواق.

ويتم خلط النيكل بالكروم لصنع الفولاذ المقاوم للصدأ، والذي يستخدم بدوره بشكل أساسي في صناعة الأجهزة والآلات وأدوات المائدة.

وتمثل روسيا حوالي 9% من إمدادات النيكل العالمي، وتمتلك ما يقرب من ثلث خام كبريتيد النيكل في العالم، وهذا يعطي حالة صادراتها تأثيرًا كبيرًا على سعر معدن الفئة 1 المُتداول به في بورصة لندن للمعادن.

كما أن الفئة المنتجة من روسيا هي الأنسب لإنتاج كبريتات النيكل، وهي مادة كيميائية ستزداد أهمية في السنوات القادمة بسبب استخدامها في السيارات الكهربائية.

وتعد شركة نورنيكل الروسية، هي أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.

ووفقًا لرويترز فإن الشركة أنتجت 193 ألف طن في عام 2021 أو حوالي 7% من إنتاج المناجم العالمي المقدر بـ 2.7 مليون طن.

وتبيع الشركة للمستهلكين الصناعيين العالميين بموجب عقود طويلة الأجل.