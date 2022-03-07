عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف اليوم على الرغم من صعود المعدن في البورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب قفز 11 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى خلال التعاملات المسائية.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعيين الماضيين، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 580 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 746 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 870 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 994 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى نحو 1973 دولارا للأوقية، في الساعة 4:21 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب العالمية تخطت حاجز 2000 دولار للأوقية لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب