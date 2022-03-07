مستشار وزير التموين: طرح وحدات بسوق الذهب بالعاصمة الإدارية قريبا

مصر توقع مذكرة تفاهم مع الأوروبي لإعادة الإعمار في مجال الهيدروجين



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس إلهامي الكرداني مستشار وزير التموين، والمسؤول عن تصميم مشروع مدينة الذهب، إنه سيتم طرح الوحدات التجارية بالمنطقة المركزية لبيع المشغولات الذهبية بالعاصمة الإدارية قريبا، بحسب بيان اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين.

وأضاف الكرداني، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم الانتهاء من إنشاء تلك المنطقة المركزية والتي ستكون مركزا دوليا لتداول المشغولات الذهبية المصرية والعالمية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء تلك المنطقة على غرار الطراز المعماري التراثي لأسواق القاهرة القديمة، وستشمل مناطق متخصصة في بيع المشغولات الذهبية ومنطقة لبيع الأحجار الكريمة والألماس، ومنطقة لبيع المشغولات الفضية.

وذكر الكرداني أن هناك لقاءات دورية يعقدها مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لشرح التفاصيل الهندسية واللوجستية والتي ستجعل من مدينة الذهب الجديدة مركزا متميزا ومتطورة لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

وأوضح أن هذه المدينة ستشمل وجود مراكز تعليم فنية لتدريب العمالة وتطويرها إلى أحدث تقنيات ومتطلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أماكن الإقامة الخاصة بالعمال وأصحاب المشروعات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين ، خلال اللقاء، وجود اهتمام رئاسي كبير بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الذهب لما يشكله من نقلة نوعية في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

وأوضح أن مدينة الذهب المزمع البدء في إنشائها هي أحد أضلاع الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الذهب للأسواق العالمية.

وأشار سليمان إلى وضع مصر استراتيجية تكاملية بين مشروعات مدن المثلث الذهبي والاكتشافات الجديدة بمحافظة البحر الأحمر ومشروع مصفاة الذهب الجديدة التي تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشائها في مدينة مرسى علم لتصفية واعتماد السبائك الذهبية المنتجة على الأراضي المصرية بالإضافة إلى خام الذهب القادم من الأسواق العربية والأفريقية.

وذكر أن مصر ستصبح بذلك المركز الوحيد بالشرق الأوسط وأفريقيا لتجميع الخام وتصفيته، وإنتاج السبائك واعتمادها، وإنتاج المشغولات الذهبية وتصديرها.

وأضاف سليمان أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدرت توجيهاته باستمرار المشاورات واستقبال المقترحات من ممثلي إنتاج وتصنيع وتجارة الذهب لتعديل النماذج الهندسية بما يتناسب مع المتطلبات الواقعية للمنتجين.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن أعضاء الشعبة قدموا عددا من المقترحات لتشجيع المنتجين الكبار وأصحاب الورش على الانتقال والمشاركة في المدينة الجديدة.

وأضاف أن من بين أبرز هذه المقترحات إنشاء منطقة صناعية حرة يصدر بشأن إنشائها قانون خاص بما يساهم في دخول خام الذهب وأحجار الألماس للمناطق التصنيعية بالمدينة بما يجذب العديد من المستثمرين الدوليين لضخ استثماراتهم بالمدينة الجديدة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية بما يشكل عاملا جاذبا هاما للمستثمر المحلي.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، ان الشعبة تقدمت بمجموعة من المقترحات الخاصة بكافة الحوافز الإجرائية والتشريعية والتمويلية اللازمة والتي ستساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتجارة والتصدير لهذه الصناعة الدولية الهامة.

وأضاف أن ذلك يأتي خاصة مع شهود الأسواق العالمية تطورا متسارعا لأسعار الذهب، كما يعتبر الذهب الملاذ الآمن للحكومات والأفراد في ضوء التوترات الدولية وتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.