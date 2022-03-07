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شركة قطرية ترفع حصتها في جهينة إلى أكثر من 5%

02:02 م الإثنين 07 مارس 2022
شركة قطرية ترفع حصتها في جهينة إلى أكثر من 5%

جهينة

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القاهرة – مصراوي:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن شركة بلدنا القطرية، رفعت حصتها في الشركة من نحو 4.89% إلى 5.005% .

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الشركة اشترت مليون سهم بقيمة 5.9 مليون جنيه.

وتعمل شركة جهينة للصناعات الغذائية، التي تأسست عام 1983، في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان، العصائر وكذلك منتجات الطهي وتنتج 250 منتج ولديها 31 مركز توزيع.

أما شركة بلدنا للصناعات الغذائية، فهي شركة قطرية، وتأسست في عام 2014 وهي أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر، وفقا لموقعها الرسمي.

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