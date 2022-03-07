أرقام قياسية في الطريق.. ماذا حدث للأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم؟



كتب- مصطفى عيد:

لا تزال تداعيات الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية على جارتها تسيطر على الأسواق العالمية، فمع عودة التعاملات في أولى جلسات الأسبوع الجاري شهدت الأسواق تحركات حادة ما بين قفزة لأسعار البترول والذهب، وتهاوي أسواق الأسهم في عدد من الدول.

وقفزت أسعار البترول اليوم إلى أعلى مستوياتها في عام 2008 وقرب أعلى مستوى تاريخي لها، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى فوق 139 دولارا قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليصل إلى 127 دولار بنسبة ارتفاع 7.5% مقارنة بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي.

ويأتي ذلك وسط حديث عن مناقشات أمريكية بشأن فرض حظر على واردات خام البترول الروسي.

ووفقا لبيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% خلال تعاملات اليوم حتى الآن إلى مستوى 5.071 دولار للمليون وحدة حرارية.

وقفزت أسعار الذهب أيضا اليوم، حيث ارتفع سعر الأوقية إلى مستوى 1995.65 دولار بنسبة ارتفاع 1.27% مقارنة بنهاية جلسة يوم الجمعة، وفقا لشبكة بلومبرج، وذلك بعد أن تخطت مستوى 2000 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ووفقا لبلومبرج، تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار، حيث ارتفع الدولار مقابل العملة الروسية بنسبة 5.1% إلى 128 روبل.

كما انخفضت الأسهم الآسيوية، وتراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.94%، ومؤشر توبكس بنسبة 2.76%، واسطنبول بنسبة 0.54%، وشنجهاي شنزن بنسبة 3.19%، وبورصة شنجهاي بنسبة 2.17%، وهانج سنج (هونج كونج) بنسبة 3.87%.

وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.61%، وفوتسي الرئيسي بنسبة 1.8%، وكاك 40 (باريس) بنسبة 3.05%، وبلجيكا 20 بنسبة 3.21%، وإيه إي إكس 25 (امستردام) بنسبة 1.39%، وداكس 30 (ألمانيا) بنسبة 3.1%، ويورو ستوكس 50 بنسبة 2.63%.

كما انخفضت المؤشرات الأمريكية في تعاملات ما قبل الجلسة، حيث هبط مؤشر داون جونز الصناعي بنسبة 0.53%، وناسداك بنسبة 1.66%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.79%.