شعبة الدواجن: 1500 جنيه زيادة في أسعار الأعلاف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا 1500 جنيه للطن خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وأضاف السيد، أن ارتفاع أسعار الأعلاف غير مبررة بسبب وجود مخزون استيراتيجي من الأعلاف بمصر.

وذكر السيد، أن سعر طن العلف ارتفع إلى 10500 جنيه للطن مقابل 9 آلاف جنيه، قبل الزيادة.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من 4 أكبر مورد للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.

كما ارتفع سعر الذرة الصفراء ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لقول عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق.

وأضاف العطار، أن متوسط سعر طن الذرة الصفراء يصل إلى 7300 جنيه مقابل 5300 جنيه قبل الزيادة.

وتستحوذ الذرة الصفراء على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مكونات علف الحيوانات.