موجة ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمعادن بمصر بسبب حرب أوكرانيا

كتبت- شيرين صلاح:



سببت تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا موجة من ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية والمعادن بمصر خلال الفترة الحالية بالأسواق، وفقا لقول متعاملون بسوق الغذاء والمعادن لمصراوي.



وأعلن الرئيس الروسي بوتين منذ أسبوعين ماضيين عملية عسكرية على أوكرانيا، تسببت في قفزات كبيرة في أسعار السلع عالميًا وارتباك كبير في سوق السلع.



وتعد روسيا قوة عالمية للسلع الأساسية والاقتصاد الروسي أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الغرب مقارنة بعام 2014 عندما فرضت عقوبات في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، وفقًا لتقرير سابق لشركة برايم للأوراق المالية.



القمح والدقيق



صعد سعر القمح بالسوق المحلي بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لقول إيهاب إدريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات.



ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.



وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره



وقال هشام أبو الدهب عضو غرفة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، إن زيادة القمح سببت ارتفاع الدقيق بالأسواق.



ويتراوح متوسط سعر طن الدقيق حاليا إلى بين 8500 جنيه و9 آلاف مقابل 6650 جنيهًا، قبل الزيادة بسبب الحرب بين روسيا وأمريكا.



ونتج عن زيادة القمح أيضا زيادة المكرونة بالأسواق، وزاد سعر طن المكرونة حاليا يصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7500 جنيه و8 آلاف جنيه، قبل الزيادة، بحسب أبو الدهب.

الزيت

كما صعد سعر طن الزيوت نتيجة تداعيات الحرب، حيث تستورد مصر الزيوت من الأرجنتين، ودول البحر الأسود وإندونيسيا وماليزيا.



وزاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيها مقابل 25 ألف جنيه، حيث سجل سعر الطن عالميا 1800 دولار للطن، وفقًا لزكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت سابقا باتحاد الصناعات.

الذرة والأعلاف

كما صعدت أسعار الذرة الصفراء خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب قول عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية.



وقال العطار، إن متوسط سعر طن الذرة الصفراء يصل إلى 7300 جنيه مقابل 5300 جنيه قبل الزيادة.



وتستحوذ الذرة الصفراء على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مكونات علف الحيوانات.



كما ارتفع سعر طن الأعلاف ليصل إلى 10500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.



وذكر السيد، أن زيادة الأعلاف غير مبررة، على الرغم من وجود مخزون للأعلاف بالسوق المحلي.



وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

المعادن

وطالت أيضا تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا أسعار المعادن بالسوق المحلي، حيث صعد سعر طن الحديد بين 500 وألف جنيه للطن خلال الفترة الحالية، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد سعر طن تسليم أرض المصنع بشركة حديد المصريين يصل إلى 16100 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة عنتر تسليم أرض المصنع إلى 15400 جنيه.



وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.