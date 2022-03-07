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الحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق بسبب زيادة الطلب

01:00 م الإثنين 07 مارس 2022
الحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق بسبب زيادة الطلب

أرز أبيض

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كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصالات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت بحوالي 1500 للطن خلال الأسبوعين الماضيين.

وأرجع العطار ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية، وذلك استعدادا لشهر رمضان.

وذكر العطار أن مع اقتراب رمضان طبيعي ارتفاع السعر، مشيرا إلى أن هذا يحدث كل عام مع اقتراب رمضان.

وأضاف العطار، أن متوسط سعر طن الأرز الأبيض يتراوح بين 9500 جنيه و11 ألف جنيه مقابل 8 و9 آلاف جنيه بالمضارب.

وبحسب العطار، فإن سعر الطن المعبئ يزيد عن سعر المضارب بحوالي 1500 جنيه وألفي جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق بين 11 و13 جنيهًا، ويتراوح سعر طن الأرز المعبئ بين 13 و15 جنيهًا، وفقا لقول العطار.

الأرز الأبيض شهررمضان الحاصلات الزراعية عبور العطار ارتفاع الأسعار

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