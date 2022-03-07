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اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق.. قفزة جديدة لأسعار البترول اليوم

10:37 ص الإثنين 07 مارس 2022
اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق.. قفزة جديدة لأسعار البترول اليوم

أسعار البترول

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كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار البترول خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وذلك بعد تصريحات أمريكية بمناقشة فرض حظر على واردات الخام الروسية.

ووصل سعر خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى 127.18 دولار للبرميل في العاشرة و25 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة نحو 9 دولارات بنسبة 7.52% مقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وكان سعر البرميل وصل إلى مستوى 139.13 دولار على بعد بضعة دولارات من أعلى مستوياته على الإطلاق، والتي سجلها في عام 2008، وذلك بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.

وتشهد أسعار البترول قفزات كبيرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا يوم الخميس 24 فبراير الماضي، خاصة مع فرض عقوبات أوروبية وأمريكية على روسيا، لترتفع أسعار البترول منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 60.3%.

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