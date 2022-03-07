ارتفاع الطماطم وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار 5 أصناف من الخضروات بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الطماطم، والفلفل الحامي البلدي بين 25 قرشا وجنيه اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و25 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.