تراجع السمك البلطي وارتفاع المكرونة خلال تداولات اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري بين 34 و44 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.