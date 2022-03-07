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ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 2000 دولار

08:03 ص الإثنين 07 مارس 2022
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميا والأوقية تتخطى 2000 دولار

أسعار الذهب

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طوكيو--(أ ش أ):

قفزت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين على نحو كبير.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن سعر أوقية الذهب تجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي ولجوء المستثمرين إلى السلع التي تعتبر ملاذا آمنا بسبب مخاوف بشأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

ووصل المعدن الثمين إلى ذروته عند 2000.86 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وشهدت أسعار النفط بداية تعاملات اليوم صعودا كبيرا ليقترب سعر البرميل من 140 دولارا.

وتشهد أسواق المال العالمية اضطرابات واسعة منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

هذا المحتوى من

Asha
قفزت أسعار الذهب ارتفاع قياسي عالميا الأوقية تتخطى 2000 دولار

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