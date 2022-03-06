الحاصلات الزراعية: ارتفاع أسعار الذرة ألفي جنيه بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا



كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين في الأسواق ألفي جنيه للطن، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف العطار، أن متوسط سعر طن الذرة الصفراء يصل إلى 7300 جنيه مقابل 5300 جنيه قبل الزيادة.

وتستحوذ الذرة الصفراء على نسبة تتراوح بين 60 و70% من مكونات علف الحيوانات.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من 4 أكبر مورد للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.