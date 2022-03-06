شعبة المستوردين: سلع رمضان متوافرة بالأسواق مع ارتفاع بعض الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، إن السلع الرمضانية في أمان والسلع متوافرة بالأسواق والمخزون يكفي الاستهلاك لمدة كبيرة، ولكن مع وجود ارتفاعات في بعض الأصناف نتيجة للتوترات الجيوسياسية.

وأوضح بشاي في بيان اليوم الأحد، أن معظم السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك وصلت الموانيء ومتبقي شحنات بسيطة جاري وصولها للمواني المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلي أن لجنة التموين والتجارة الداخلية لم تتلق أي شكاوي في هذا الصدد خاصة للسلع الغذائية.

وأكد أن الافراج عن السلع الغذائية المتعلقة بالشهر الكريم تتم في سهولة ويسر في الموانيء المصرية والجمارك، وفقا للبيان.

وشدد بشاي في الوقت نفسه علي أن الدولة توفر السلع والمنتجات وخاصة الاستراتيجية منها مثل "الزيوت والسكر والدقيق والزبدة ومنتجات الألبان"، خلال شهر رمضان.

وأشار بشاي، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر علي توافر السلع الغذائية وأن المخزون جيد جدا، ولا داع للقلق الكثير، لافتا إلى أن السوق المصري جزء من العالم وسيتأثر بتبعيات هذه الحرب في ارتفاعات للأسعار، لكنه شدد في الوقت نفسه علي وجود فارق كبير بين توافر السلع والارتفاعات التي قد تحدث.

وقال بشاي، إن اتحاد الغرف التجارية عقد اجتماعًا طارئًا الأسبوع الماضي لتأكيد من توافر السلع بالأسواق، وأن غرفة العمليات بالغرف التجارية تتابع بشكل مستمر مدي توافر السلع علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع الحكومة، كما تعقد الحكومة اجتماعات مستمرة مع التجار والمستوردين للوقوف على واقع المخزون والكميات المتوفرة بالبلاد ومستويات أسعارها والتأكد من توافر السلع والمحافظة على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

وأكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية زيادة متابعة الحركة التجارية بالسوق، ورصد مدى توافر السلع في المناطق المختلفة وتنوعها، خاصة السلع الأساسية.