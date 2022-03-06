27 % زيادة في صادرات مصر من الغذاء إلى جيبوتي خلال 2021

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت الصادرات الغذاء المصرية إلى جيبوتي بنسبة 27% في عام 2021 مقارنة بصادرات عام 2020، وفقا لبيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأحد.

وبحسب بيان المجلس، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى جيبوتي في 2021 حوالي 14.7 مليون دولار محققة مقارنة بصادرات عام 2020 والبالغة 11.6 مليون دولار.

وتحتل جيبوتي المركز 48 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، والمركز التاسع في قائمة أهم الدول الإفريقية غير العربية لنفس العام بنسبة 3.6% من إجمالي الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية.

كما بلغت عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى جيبوتي في عام 2021 حوالي 46 شركة، من بينها 9 شركات تزيد صادراتهم عن نصف مليون دولار وتمثل نسبة 70% من إجمالي الصادرات، وفقا للبيان.

وذكر البيان، أن أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة في عام 2021 التبغ المصنع بقيمة 4.4 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 3.4 مليون دولار، ودقيق قمح بقيمة 2 مليون دولار، وخمائر حية فعالة بقيمة 1.7 مليون دولار، وزيوت طعام (صويا + عباد الشمس + الذرة) بقيمة 1.3 مليون دولار، والجبن مطبوخ بقيمة 660 ألف دولار، والشاي الأسود بقيمة 400 ألف ومشروبات غازية بقيمة 232 ألف دولار، وعصائر بقيمة 200 ألف دولار، خضار معلب بقيمة 130 ألف دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 115 ألف دولار، وصلصة طماطم بقيمة 26 ألف دولار، ومنتجات غذائية أخرى من بينها (حساء ومرق، قمر الدين، مربى، بطاطس مصنعة شيبس، حلوى سكرية، تمور، ملح طعام).

كما بلغت إجمالي واردات جيبوتي من الأغذية في عام 2021 حوالي مليار دولار تمثل 20% من إجمالي وارداتها من كافة السلع والخدمات والبالغة 5.4 مليار دولار، بحسب البيان.

وأهم الواردات الغذائية زيوت الطعام بقيمة 460 مليون دولار، والحبوب بقيمة 145 مليون دولار، والخضر بقيمة 144 مليون دولار، وسكر وحلويات سكرية بقيمة 135 مليون دولار، وبسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 46 مليون دولار، ومنتجات مطاحن بقيمة 31 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 31 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها وعسل نحل بقيمة 23 مليون دولار، وفواكه بقيمة 18 مليون دولار، ومشروبات كحلية وخل بقيمة 18 مليون دولار، وقهوة وشاي بقيمة 9 مليون دولار، وخضر محضرة ومعلبة بقيمة 8.5 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.

وشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية ضمن الوفد المصري إلى جيبوتي برئاسة السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية خلال الفترة من 1 و 4 مارس 2022 في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، التجارية والثقافية.

وأتت مشاركة المجلس ضمن هذا الوفد للعمل على تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى جيبوتي وتوفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات الغذائية.

وحضر المهندس تميم الضوى عدد من الاجتماعات الثنائية مع أهم الشركات الجيبوتية من مستوردي وموزعي المنتجات الغذائية، بجانب زيارة الغرفة التجارية في جيبوتي ومقابلة رئيس الغرفة وعدد من الشركات الاعضاء المهتمين بإستيراد المنتجات الغذائية من مصر، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

وجاء ذلك بمشاركة وزير المفوض التجاري على باشا مدير إدارة إفريقيا، والمستشار التجاري ياسر حجازي رئيس المكتب التجاري في جيبوتي، كما حضر الاجتماعات المستشار شريف البحراوي مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأمير عبدالمنعم مسؤول الاتفاقيات الدولية بهيئة التنمية الصناعية.

وبجانب المشاركة في زيارة وتفقد المنطقة اللوجستية بهيئة موانئ جيبوتي والاجتماع مع رئيس الهيئة والتعرف على مميزات وتكاليف الاستفادة من خدماتها، بالإضافة زيارة مقر فرع بنك مصر الذي سوف يتم افتتاحه في العاصمة جيبوتي قبل نهاية العام الجاري مع خط الطيران المصري المباشر بواقع ثلاث رحلات أسبوعية والذي سوف يتم تشغيله قبل نهاية شهر مارس الجاري مما سوف يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن بجانب العديد من المشروعات وملفات التعاون المشترك بين البلدين.

ووفقا للبيان، فإن جيبوتي عضو في إتفاقية الكوميسا مما يتيح إعفاءات جمركية على الصادرات المصرية إليها ويمنحها ميزة سعرية أمام المنافسين، بجانب قرب المسافة بين مصر وجيبوتي وامتلاك الاخيرة واحده من أهم الموانئ على خليج عدن ومضيق باب المندب الذي يعد المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس، ويتراوح زمن الشحن من 5 إلى 14 يوم بين مصر وجيبوتي وفقاً للخط الملاحي المستخدم.