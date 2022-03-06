"جامع" تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري الجزائري برئاسة أحمد السويدي

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري برئاسة المهندس أحمد صادق السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، فإن أعضاء المجلس هم كلا من المهندس سيد فاروق شركة المقاولون العرب، والمهندس وليد لطفي بتروجيت، والمهندس خليل إبراهيم فريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس محمد عبدالمنعم أتلانتيك اندستريز ليمتد، والدكتور هشام عبد الحميد المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وعمر مهنا الإسكندرية للإطارات.

وضم المجلس كلًا من المهندس عمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، والمهندس وائل جويد، غاز مصر، والمهندس فاروق محمود الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات، وخالد بدوي، الزمردة لمنتجات الذرة، وسهام عبد المجيد شركة سامسونج الكترونيس مصر، وجون بشاي، الشرق للتجارة والصناعة، وعرفات صقر أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، ومحمد فارس، الوهبة إيجيبت، ومحمد عثمان، الأمل للتجارة والتوكيلات، وهاني محمود الدولية لصناعة صناديق الكرتون انترباك، و هشام مصطفي شركة سبريا مصر.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزيرة التجارة والصناعة، متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وتقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه، بحسب البيان.

وأوضحت جامع، أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري الجزائري يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط حكومتى وشعبى البلدين.

وأشارت إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والجزائر.