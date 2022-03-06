تراجع البطاطس وارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البطاطس 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الفاصوليا، والكوسة، والخيار الصوب بين جنيه و8 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 19 و29 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.