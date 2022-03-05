رئيس "فاليو" لمصراوي: نفذنا 9 آلاف عملية بيع لمنتجات أبل في يوم تخفيضات الـ50%

كتب-علاء حجاج:

قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة "فاليو"، إنه الشركة أتمت 9 آلاف عملية بيع لنحو 6 آلاف عميل من منتجات شركة أبل أمس الجمعة من خلال فروع شركة تريد لاين أغلبهم كانت لأجهزة أيفون 13.

وكانت فاليو (valU) المنصة التكنولوجية للخدمات المالية للشراء عبر التقسيط أطلقت أمس عرضًا بالتعاون مع تريد لاين، أحد وكلاء بيع منتجات شركة أبل في مصر، لشراء منتجات أبل بخصم 50% مع تقسيط الباقي.

وأضاف لمصراوي، أن الشركة مدت وقت العرض للساعة الثالثة صباحا بدلا من الثانية عشر صباحا في محاولة لتغطية احتياجات كافة العملاء، بعد أن تجاوز عدد الحاجزين 21 ألف عميل عبر تطبيق تريد لاين.

وشهدت فروع تريد لاين زحامًا شديدًا مع إقبال المستهلكين على شراء أيفون أمس والاستفادة من العرض، كما هو موضح في الفيديو التالي.

وأوضح حسونة أن المنتجات كانت بخصم 50% مع توفير مدد تقسيط مختلفة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى 60 شهرًا، بفوائد تتراوح بين 15 و25% بجانب 5% من قيمة المنتج مصاريف شراء.

وتابع قائلا "من الطبيعي أن تضاف فوائد على أنظمة التقسيط لأن هذا هو الأساس في التمويل، وعلى العميل الاختيار النظام المناسب له أو رفض عملية الشراء كلها وخاصة أن كافة التفاصيل الخاصة بالعملية من ناحية الفوائد وقيمة القسط ومدة القسط تظهر له عبر التطبيق قبل عملية الشراء".

وتخطط فاليو لإطلاق عروض بخصومات بالتعاون مع إحدى الشركات في نهاية كل أسبوع خلال الفترة المقبلة، بحسب حسونة.

وشركة «فاليو» تأسست عام 2017، وهي شركة تابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وتقدم الشركة منتجات التمويل الاستهلاكي من خلال أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 300 موقع إلكتروني وتوفر خططًا وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.