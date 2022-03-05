نيفين جامع تلتقي مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية

القاهرة- مصراوي:

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً مع عادل الصقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين استعرضا خلاله دور المنظمة فى تعزيز التكامل الصناعي والتعديني والتجاري بين الدول العربية وكذا دورها في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد للوفاء باحتياجات الصناعة العربية.

وقالت الوزيرة، إن المنظمة تقوم بدور رئيسي في تعزيز التنمية الصناعية والتعدينية في الدول العربية وذلك بإعتبارها إحدى الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية والتي تعمل في إطار إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن دور المنظمة الهام في توحيد المواصفات العربية وبما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وتوفير منتجات ذات جودة مرتفعة بأسواق الدول العربية.

وأضافت جامع، أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة لرفع كفاءة وتنافسية وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية العربية وبما يصب في مصلحة المستهلك العربي وكافة اقتصادات الدول العربية.

وقال عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن الدور الهام للدولة المصرية في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وذلك باعتبارها العمق الإستراتيجي للعالم العربي، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على توحيد الصف العربي والإفريقي للحصول على المزيد من المقاعد بالمنظمات العالمية للتقييس والمواصفات .

وأشار الصقر إلى أن المنظمة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة لدعم العمل العربي المشترك فى مجالات المواصفات والجودة وعلى رأسها مشروع الحلال العربى والذى يستهدف تدشين منظومة عربية متكاملة فى مجال الذبح الحلال، لافتاً إلى أن المنظمة أطلقت مؤخراً أول منصة رقمية لطلبات وعروض المنتجات العربية والتى تسهم فى تحقيق التكامل الصناعي والتعديني العربي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد بين الصناعات العربية.

وأضاف صقر، أن المنصة تسهم أيضاً في فتح قنوات للتواصل بين القطاعات الإنتاجية العربية لتوفير احتياجاتها بالإضافة إلى تيسير حركة الصادرات والواردات بين الدول العربية ، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة على المنصة يبلغ حالياً 13 ألف منشأة ومن المستهدف الوصول إلى 100 ألف منشأة خلال المرحلة المقبلة.