كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات انخفاضا ملحوظا في الأسواق، وتراجعت أسعار الملوخية بنحو 4 جنيهات، والخيار بنحو 2.5 جنيه، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و24 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و5.5 جنيهات، بانخفاض 2.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و 6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الجوافة بين 4 و7.5 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.