انخفاض الملوخية والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
شهدت أسعار بعض أصناف الخضروات انخفاضا ملحوظا في الأسواق، وتراجعت أسعار الملوخية بنحو 4 جنيهات، والخيار بنحو 2.5 جنيه، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض 25 قرشا.
البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 11 و24 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيها.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.
الخيار الصوب بين 4 و5.5 جنيهات، بانخفاض 2.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و 6 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الجوافة بين 4 و7.5 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.
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