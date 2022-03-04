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تحصيل 2.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في فبراير

02:36 م الجمعة 04 مارس 2022
تحصيل 2.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في فبراير

خلال حوار وزير المالية مع المجتمع التجاري والصناعي

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كتب – مصطفى عيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و440 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 22 ألفًا و941 حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر فبراير الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 568 مليونًا و336 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و63 مليونًا و390 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1293 بيانًا جمركيًا على 10 آلاف و960 حاوية خلال فبراير الماضى، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و629 مليونًا و743 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و757 ألف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر فبراير الماضى بلغت نحو 2 مليار و631 مليونًا و727 ألف جنيه.

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