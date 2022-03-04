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تنظيم الاتصالات ونظيره السعودي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال المدن الذكية

02:20 م الجمعة 04 مارس 2022
تنظيم الاتصالات ونظيره السعودي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال المدن الذكية

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كتب - علاء حجاج:

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وذلك للتعاون وتبادُل الخبرات في مجال المدن الذكية وإدارة الطيف الترددي، وبناء القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي، وفقا لبيان اليوم الجمعة.

وقال اجهاو، إن توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون الدولي بين مصر والسعودية وبالأخص في مجال تنظيم الاتصالات، والذي يأتي متماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتعلقة بها، وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات المصري.

وتضمنت بنود المذكرة تنسيق العديد من الأمور الفنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادُل الخبرات في الأمور المتعلقة بإدارة الطيف الترددي والترقيم وجودة الخدمات، وقد اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على تبادُل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتحقيق مصالح البلديّن على الصعيديّن الدولي والإقليمي.

واتفق الطرفان، على ملامح وآليات التنفيذ الخاصة بالمذكرة والتي تتضمن إجراء خدمات استشارية في مجالات تنمية وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي، وتنسيق الفعاليات المشتركة كالاجتماعات والمؤتمرات، وتصميم برامج تدريبية وورش عمل للطرفين.

الجهاز القومي للاتصالات التحول الرقمي وزارة الاتصالات

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