تحتوي 6 مفاعلات.. معلومات عن محطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية

كتبت – شيماء حفظي:

لاتزال المخازف من تأثير الحريق في محطة الطاقة النووية الأوكرانية، على الرغم من إعلان السلطات الأوكرانية السيطرة على الحريق، وعدم وجود شكوك حول تسريبات إشعاعية.

وتعيد هذه الحادثة، التي تعد أول هجوم على محطة نووية في التاريخ حسب وصف الرئيس الأوكراني، إلى الأذهان قضية مفاعل تشيرنوبل التي كانت موقعًا لأسوأ كارثة نووية في العالم في عام 1986، والتي استولت عليها روسيا هذا العام.

ماذا نعرف عن المحطة؟

تم بناء محطة الطاقة النووية خلال الفترة بين 1984 و 1995، وتقع جنوب شرق أوكرانيا وتحتضن داخلها 6 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وتاسع أكبر محطة في العالم.

ويبلغ إنتاج المحلطة الإجمالي من الكهرباء 5700 ميجاوات، ما يكفي من الطاقة لحوالي أربعة ملايين منزل، ويمثل إنتجها 1/5 إنتاج الكهرباء في أوكرانيا وما يقرب من نصف الطاقة التي تولدها منشآت الطاقة النووية في البلاد.

هل هناك خطر؟

قالت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن الإشعاع في المصنع كان "ضمن الحدود الطبيعية" وأن ظروف الحريق في المصنع كانت "طبيعية"، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في مبنى خارج محطة الكهرباء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

دفعت التقارير المبكرة عن الحادث الذي وقع في محطة الطاقة إلى تصاعد الأسواق المالية في آسيا ، مع هبوط الأسهم وارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

وقالت السلطات الأوكرانية صباح الجمعة إن المنشأة مؤمنة و "السلامة النووية مضمونة الآن".

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المنظم الأوكراني أبلغ الوكالة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي تغيير في مستويات الإشعاع في موقع محطة الطاقة النووية.

وقالت الولايات المتحدة أيضًا إن أحدث معلوماتها لا تظهر أي مؤشر على ارتفاع مستويات الإشعاع في المصنع. وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية ، جينيفر جرانهولم ، إن المفاعلات "محمية ببنى احتواء قوية ويتم إغلاق المفاعلات بأمان".