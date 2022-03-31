قصة نجاح مصرية... بدء التداول على "سويفل" في بورصة ناسداك الأمريكية

استقبلت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، فريق عمل شركة "سويفل" بمصر، تزامناً مع بدء التداول على أسهم الشركة ببورصة "ناسداك" في نيويورك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك ممثلين عن عدد من الشركات الناشئة المصرية وصناديق الاستثمار.

حيث احتفلت شركة "سويفل" اليوم ببدء تداول أسهمها ببورصة "ناسداك" بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول شركة بمجال النقل الجماعي المعتمد على التكنولوجيا يتم طرحها بأي بورصة على مستوى العالم، وثاني شركة من الشرق الأوسط يتم إدراجها ببورصة "ناسداك".

تسعى الشركة-التي توفر خدمات النقل الجماعي الذكي بأكثر من عشرين دولة على مستوى العالم-لاستخدام عوائد الطرح في تنفيذ خطة توسعية تشمل الولوج لأسواق جديدة وكذلك لتعميق خدماتها بالأسواق القائمة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن شركة "سويفل" قصة نجاح مصرية عربية قابلة للتكرار على يد الكوادر المصرية الشابة المؤهلة وتحديدا العاملة في مجال ريادة الأعمال، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في مصر والتي تسمح بقيد الشركات التي تؤسس بغرض الاستحواذ الخاص وهي الخطوة التي توفر حلاً للشركات الناشئة خاصة التي بها مكون ريادة أعمال أن تستفيد من كافة الخدمات التي يوفرها سوق المال كالنفاذ إلى التمويل وذلك لدعم فرص نموها وانطلاقها وزيادة حجم أعمالها.

وقدم الدكتور فريد التهنئة لفريق عمل شركة سويفل الشركة التي تأسست في مصر وانطلقت لتكون شركة عالمية اليوم، مع بدء التداول على أسهم شركته، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العمل معهم على متطلبات عملية القيد المزدوج لأسهم شركتهم في البورصة المصرية.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما نشهده اليوم من انطلاق شركة سويفل الناشئة من مصر لتصبح شركة عالمية، تؤكد أن مصر تمتلك المقومات والمؤهلات التي تمكنها من التقدم والنمو، مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليا على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات نحو تهيئة الظروف والمناخ العام الجاذب والداعم لاستثمارات القطاع الخاص وفي القلب منهم قطاع ريادة الأعمال.

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن شركة سويفل التي تأسست في مصر على يد شباب مصري مثالاً ملهم لجميع المصريين للعمل والاجتهاد، والتطلع إلى المستقبل بطموح لتحقيق أحلامهم.

قال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Swvl، إن الإدراج ببورصة "ناسداك" يمثل علامة فارقة بالنسبة للشركة ومجال النقل الجماعي المستدام على مستوى العالم، مؤكدا ً أن سهولة التنقل-وما يتبعه من تمكين لفئات المجتمع المختلفة-هو حقًا أساسيًا للجميع ومسئولية مشتركة للحكومات والقطاع الخاص. وأشار "قنديل" إلى أن تحول "سويفل" لشركة مساهمة عامة يعزز من قدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في سعيها لتوفير خدمات نقل ذكية بتكلفة تنافسية تتسم بالأمان والراحة والاستدامة بأسواقها الحالية والمستهدفة.

أضاف "قنديل" أنه يفخر بكون "سويفل" انطلقت من مصر، واستطاعت اقتحام عدد من الأسواق في مختلف القارات، مؤكدًا أن مجال ريادة الأعمال والابتكار وتنكولوجيا المعلومات بمصر يتسم بوفرة الكوادر المؤهلة، مشيراً إلى أن القطاع يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية كونه جزء رئيسي من برنامج الاصلاحات الهيكلية.

وكذلك أشار "قنديل" إلى أن شركة "سويفل" بصدد دراسة مدى إمكانية القيد المزدوج بالبورصة المصرية.