"أوبك+" توافق على زيادة إنتاجها بـ 432 ألف برميل يوميا خلال مايو

كتب- مصطفى عيد:

وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اليوم الخميس على زيادة إنتاجها خلال شهر مايو بواقع 432 ألف برميل يوميا وفقا لما هو مخطط، بحسب بيان من أوبك نشرته على موقعها الإلكتروني.

ومع الإعلان عن القرار قلص سعر برميل البترول الخام برنت خسارته خلال تعاملات اليوم، مسجلا هبوط بنحو 4.91 دولار بنسبة 4.33% مقارنة بختام تعاملات أمس، ووصل إلى 108.54 دولار، وفقًا لبيانات CNBC.

وكان وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) اجتمعوا اليوم لتحديد مصير إنتاج المنظمة في شهر مايو المقبل، وهو ما يأتي بعد تسجيل أسعار البترول قفزات كبيرة منذ حرب روسيا وأوكرانيا مسجلة مستويات قياسية في آخر 14 عاما إثر الحرب، والعقوبات الغربية على روسيا والتي تعطل الإمدادات، وذلك قبل أن تفقد بعض مكاسبها.

وقالت "أوبك+"، في بيانها، إن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد، وإن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات، ولكن من خلال استمرار التطورات الجيوسياسية.

وتنفذ مجموعة "أوبك+"، التي تنتج حوالي 40% من معروض النفط العالمي وتعد روسيا أحد أهم أعضائها، خطة لرفع إنتاجها تدريجيًا بقيمة تبلغ 400 ألف برميل يوميًا، بعد تخفيضات كبيرة نفذتها بسبب تراجع الطلب منذ بداية جائحة كورونا.

وفي يوليو الماضي قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى نهاية 2021، كما أقرت الزيادة نفسها لأول 4 أشهر من العام الجاري.

وتأثرت أسعار البترول مؤخرًا واقترب سعر برميل النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، ومع زيادة التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا وارتفع إلى أعلى سعر له منذ 2014.