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تراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:48 ص الخميس 31 مارس 2022
تراجع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

سوق السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.
وصعد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات.
وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.
وسجل سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 30 و38 جنيها.
واستقر سعر كيلو البوري، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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