8 جنيهات زيادة في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

زاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات اليوم بقيمة بلغت 8 جنيهات مقارنة بأمس.

ووفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر الجرام ارتفع جنيهًا واحدًا، مقارنة بستواه في منتصف تعاملات اليوم.

وكان سعر جرام الذهب زاد جنيهين في بداية التعاملات، وواصل زيادته بنحو 5 جنيهات للجرام في منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الارتفاع 8 جنيهات للجرام الواحد على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 651 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 837 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 976 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1115 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7808 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1933 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.73%، في الساعة 4:10 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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