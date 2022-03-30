تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 33 و37 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.