مشتريات عربية ومحلية ترفع البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.04% إلى مستوى 11305 نقاط، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.83%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 91.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم بقيمة 12.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 104.2 مليون جنيه.

وكانت البورصة انخفضت في نهاية تعاملات الأربعاء، بنحو 0.77% بضغط من مبيعات الأجانب في الأسهم.