الضرائب تفتتح مركزا لدعم تقديم الإقرارات والتسجيل بالفاتورة الإلكترونية



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة افتتحت مركز دعم جديدا لمساعدة الممولين في التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية، وذلك بقطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

وأضاف عبد القادر أنه تم تجهيز المركز لاستقبال الممولين لتقديم خدمة الدعم الفني لهم في تقديم الإقرار الضريبي بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى استمرار تواجد فرق للدعم الفني بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التي تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.

وأشار إلى استمرار تقديم الدعم الفني المجاني لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرعا للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبي تابع للمصلحة.

وأوضح عبد القادر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين.

وأكد استمرار المصلحة في تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، موضحا أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

وأشار طارق الدبيس، رئيس قطاع الحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب، إلى استمرار العمل بمركز الدعم الفنى المتخصص القائم في قطاع الحصر والإقرارات بأبراج أغاخان بشبرا مصر ابتداء من 27 فبراير الماضي خلال مواعيد العمل الرسمية لتقديم الدعم الكامل لمساعدة الممولين والمسجلين في تقديم الاقرارات الضريبية، وأيضا مساعدتهم في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها.

وذكر أنه تم توفير 4 منافذ لخدمة تقديم الاقرارات الضريبية، وتوفير منفذ خاص بخدمة التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية، مؤكدًا أن ذلك المركز سيستمر في عمله في تقديم الدعم بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية.

وقال الدبيس إن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية أون لاين يوميًا للممولين، حول كيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وكيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية وأيضا لتغطية كافة الموضوعات الضريبية.