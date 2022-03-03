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132.5 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وبنجلاديش في 2020

12:44 م الخميس 03 مارس 2022
132.5 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وبنجلاديش في 2020

اللقاء بين الوزيرة والوفد

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كتبت – شيماء حفظي:

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبنجلاديش خلال عام 2020 نحو 132.5 مليون دولار، منها 88 مليون دولار صادرات مصرية، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع محمد علام وزير خارجية دولة بنجلاديش والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تشجيع الشركات ورجال الأعمال من مصر وبنجلاديش على المشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين، وكذا التنظيم والمشاركة في البعثات التجارية في إطار فتح قنوات للتواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتشجيع تبادل المعلومات في هذا الصدد.

وأضافت الوزيرة، أن الجانبين بحثا أيضاً فرص التعاون الممكنة بين البلدين التي تتضمن التعاون في مجال التمويل متناهي الصغر وتمكين المرأة انطلاقاً من التجربة الرائدة لبنك جرامين البنجالى في هذا المجال وهو ما يتماشى مع السياسات والبرامج المصرية للشمول المالي وتمكين المرأة، وفقا للبيان.

وأوضحت جامع، أن اللقاء تطرق إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة خاصة وأن دولة بنجلاديش لها باع طويل في هذا المجال بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع المنسوجات المصري، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في إطار مجموعة الدول الثمانية النامية وتبادل الخبرات فى المجال الصناعى خاصة التدريب والتعاون الفني وذلك فى مجالات صناعة المنسوجات والملابس، والمنتجات الجلدية، والأدوية.

وأشارت إلى أنه تم بحث إمكانيات تعزيز التبادل التجارى بين مصر وبنجلاديش في المنتجات التي تتمتع فيها البلدان بميزات نسبية بما يحقق مصالح مصر وبنجلاديش على حدٍ سواء.

بنجلاديش التبادل التجاري وزيرة الصناعة

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