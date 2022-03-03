قفزة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعوض خسائره ويرتفع في منتصف تعاملات اليوم.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي ضعيفة بسبب تذبذب في السعر حاليا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 729 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 850 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.20 إلى 1932.5 دولار للأوقية، في الساعة 12:53 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجعه في الصباح.

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