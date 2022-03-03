أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

قفزة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع منتصف التعاملات

12:54 م الخميس 03 مارس 2022
قفزة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع منتصف التعاملات

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعوض خسائره ويرتفع في منتصف تعاملات اليوم.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء بالسوق المحلي ضعيفة بسبب تذبذب في السعر حاليا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 567 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 729 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 850 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

زاد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.20 إلى 1932.5 دولار للأوقية، في الساعة 12:53 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، وذلك بعد تراجعه في الصباح.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب عيار 21 أسعار الذهب

الخبر التالى:

132.5 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وبنجلاديش في 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 توجيهات من الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا