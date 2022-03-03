الجارحي ترفع سعر الحديد للمرة الثانية خلال أسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد الجارحي رفعت سعر طن الحديد للمرة الثانية في أسبوع ليصل مجموع الزيادة في مرتين إلى 1000 جنيه للطن

ووفقا لقول الزيني شركة الجارحي أعلنت اليوم رفع سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بقيمة 350 جنيه، ليصل إلى 16100 جنيه.

وكانت شركة حديد الجارحي رفعت سعر الطن 650 جنيها الأحد الماضي، وفقا لقول الزيني.

ويأتي ذلك تزامنا مع رفع عدد من الشركات أسعار منتجاتها من الحديد في مصر بقيمة تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، من أبرزها شركتا عز وحديد المصريين.

وأضاف الزيني، أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، والتخوفات من حركة الشحن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.